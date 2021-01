Ciampino | viene investito da un treno | gravissimo un uomo FOTO

(Di domenica 3 gennaio 2021) Un miracolo: solo così si può definire il finale di quanto accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, 3 gennaio, alla stazione di, dove unè statoda un. E’ successo alle ore 18,50. L’, tra i 30 e i 40 anni è finito sotto al convoglio che stava per fermarsi alla stazione di: non si sa se stesse attraversando i binari, se sia caduto o se si sia buttato. Immediatamente è stato dato l’allarme e pochi minuti dopo sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra di Marino (15A) , quella di Tuscolano 2 (12/A) , il carro sollevamenti e il Capoturno provinciale. Presenti anche i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. L’operazione di salvataggio Grazie al carro sollevamenti, i vigili del fuoco sono riusciti a sollevare la carrozza del ...

