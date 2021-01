Ciambella dei Re Magi o Roscon de Reyes | Il dolce dell’Epifania!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 3 gennaio 2021)dei Rede: unbuonissimo! State cercando unche sia perfetto da regalare durante le festività natalizie? Ecco la ricetta per fare unadei Re, chiamato anchededei Rede: Ingredienti Per cucinare unadei Re, vi serviranno: 375 grammi di farina di tipo Manitoba 125 grammi di farina di tipo 00 (ve ne servirà un po’ in più per il piano da lavoro) 120 ml di acqua calda 75 grammi di zucchero bianco da tavola 75 grammi di burro 30 grammi di lievito di birra fresco 25 grammi di anice essiccato 2 uova intere 2 ...