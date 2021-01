Chiede di indossare la mascherina davanti al bar | aggredita Ketty Volpe

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 3 gennaio 2021) di Pina Ferro Avevano semplicemente invitato due avventori di un bar – pasticceria di Parco Arbostella adle mascherine, invece, sono stati, in maniera incivile e brutale, aggrediti, non solo verbalmente ma anche fisicamente. E’ accaduto nel primo pomeriggio di ieri, nella zona orientale di Salerno. A subire l’atto di grande inciviltà sono stati il presidente dell’Associazione giornalisti salernitani Enzo Todaro e la moglie, la giornalista. La coppia era in attesa del proprio turno dinanzi al bar in questione quando si sono avvicinate due persone che non indossavano correttamente ladi protezione. Il presidente dell’Ags ha, cortesemente, invitato i due avventori adil presidio sanitario in maniera corretta, così come previsto dai decreti del presidente del ...