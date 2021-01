Chiara Nasti a Dubai: “Mi sono spaventata” (Di domenica 3 gennaio 2021) Chiara Nasti è una nota influencer che abbiamo conosciuto in maniera più approfondita nel reality L’Isola dei Famosi. La ragazza, inoltre, è tornata alla ribalta anche grazie alla partecipazione a Uomini e Donne della sorella minore, Angela. L’influencer, però, è anche un’imprenditrice e in questi giorni è a Dubai per lavoro. Tuttavia, si è spaventata L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 3 gennaio 2021)è una nota influencer che abbiamo conosciuto in maniera più approfondita nel reality L’Isola dei Famosi. La ragazza, inoltre, è tornata alla ribalta anche grazie alla partecipazione a Uomini e Donne della sorella minore, Angela. L’influencer, però, è anche un’imprenditrice e in questi giorni è aper lavoro. Tuttavia, si èL'articolo

chierezbex : Chiara Nasti, questo è per te - Rebsss_ : e Chiara Nasti* - _ladywriter1993 : Nella prossima vita voglio i capelli di Chiara Nasti e la vita di quella stronza di stamattina. - gogomezpink : Non ero così invasata per un reality dall'Isola dei Famosi del 2018 quando si era creata la ship Aztei-Mancini, il… - franco67238399 : Chiara Nasti, polemica per il Capodanno a Dubai -