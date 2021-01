Chiara Lubich. L’amore vince tutto/ Su Rai 1 il film con Cristiana Capotondi

(Di domenica 3 gennaio 2021) “”, ildi Giacomo Campiotti in onda questa sera, domenica 3 gennaio, alle 21.25 su Rai 1.

Focolare_org : In via del tutto eccezionale, il film “Chiara Lubich – l’ Amore vince tutto” si potrà vedere su RaiPlay ovunque nel… - ProvinciaTrento : Sarà trasmesso stasera su #Rai1 il Tv movie di Giacomo Campiotti, con Cristiana #Capotondi, ispirato a Chiara Lubic… - vaticannews_it : #29dicembre #television Presentato online il tv movie su Chiara #Lubich, fondatrice de Movimento @Focolare_org, rea… - Guaglione_duran : RT @Radio1Rai: Presentato alla stampa il film “Chiara Lubich, l’amore vince su tutto”, regia di Giacomo Campiotti , protagonista Cristiana… - Focolare_org : RT @Radio1Rai: Presentato alla stampa il film “Chiara Lubich, l’amore vince su tutto”, regia di Giacomo Campiotti , protagonista Cristiana… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Lubich

Verrà trasmesso alle 21.25 su Rai uno, domenica 3 gennaio 2021. Riprese in Trentino ma anche a Roma e Viterbo Cristiana Capotondi è Chiara Lubich in tv (FotoServizio Marco Bellu ...“Chiara Lubich. L’amore vince tutto”, il film di Giacomo Campiotti in onda questa sera, domenica 3 gennaio, alle 21.25 su Rai 1.