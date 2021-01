Chiara Lubich – L’amore vince tutto: il cast del film con Cristiana Capotondi (Di domenica 3 gennaio 2021) Chiara Lubich – L’amore vince tutto cast: attori e personaggi Chiara Lubich – L’amore vince tutto è il film in onda questa sera, 3 gennaio 2021, in prima visione su Rai 1 dalle 21.25. La pellicola diretta da Giacomo Campiotti racconta la storia vera della nascita del Movimento dei Focolari. Un cast d’eccezione per raccontare la storia della fondatrice del Movimento, Chiara Lubich, interpretata da una straordinaria Cristiana Capotondi. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi: Cristiana Capotondi: Chiara Lubich Aurora Ruffino: ... Leggi su tpi (Di domenica 3 gennaio 2021): attori e personaggiè ilin onda questa sera, 3 gennaio 2021, in prima visione su Rai 1 dalle 21.25. La pellicola diretta da Giacomo Campiotti racconta la storia vera della nascita del Movimento dei Focolari. Und’eccezione per raccontare la storia della fondatrice del Movimento,, interpretata da una straordinaria. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi:Aurora Ruffino: ...

Focolare_org : In via del tutto eccezionale, il film “Chiara Lubich – l’ Amore vince tutto” si potrà vedere su RaiPlay ovunque nel… - ProvinciaTrento : Sarà trasmesso stasera su #Rai1 il Tv movie di Giacomo Campiotti, con Cristiana #Capotondi, ispirato a Chiara Lubic… - vaticannews_it : #29dicembre #television Presentato online il tv movie su Chiara #Lubich, fondatrice de Movimento @Focolare_org, rea… - LUIGIDEANGELIS9 : RT @Focolare_org: “Chiara Lubich – L’amore vince tutto” questa sera 3 gennaio ore 9.20 p.m. (utc+1) sulla tv italiana @RaiUno e fuori Itali… - LauraCarloBravi : ?? #Oggi #domenica #3gennaio 2021 alle 21:20 va in onda su @RaiUno in 1°visione #TV il #film su Chiara #Lubich (192… -