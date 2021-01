Chiara Lubich | l' amore vince tutto | film Diretta | le bombe su Trento

Focolare_org : “Chiara Lubich – L’amore vince tutto” questa sera 3 gennaio ore 9.20 p.m. (utc+1) sulla tv italiana @RaiUno e fuori… - Focolare_org : In via del tutto eccezionale, il film “Chiara Lubich – l’ Amore vince tutto” si potrà vedere su RaiPlay ovunque nel… - ProvinciaTrento : Sarà trasmesso stasera su #Rai1 il Tv movie di Giacomo Campiotti, con Cristiana #Capotondi, ispirato a Chiara Lubic… - ParcodiGiacomo : @IlBeneVincera @nonexpedit Ma è una prima visione, lei l'ha già vista? Vediamo poi giudichiamo. La storia di Chiara… - Frances08364419 : La serie TV su Chiara Lubich è la tipica fiction di Rai 1 piena di stereotipi, poi gli aerei sono stra finiti come… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Lubich

Cristiana Capotondi protagonista del film tv Chiara Lubich. L’amore vince tutto in onda questa sera su Rai1. Il suo augurio a Domenica In.Andrà in onda domenica 3 gennaio il film sulla fondatrice del Movimento dei Focolari girato in Trentino nel corso dell'estate. Mentre tutti riparano in montagna, Chiara, a malincuore, si separa dalla ...