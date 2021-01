Chiara Lubich – L’amore vince tutto | Cristiana Capotondi inaugura il nuovo anno della fiction Rai

(Di domenica 3 gennaio 2021)- L'amoreA poco più di undalla messa in ondaminiserie Ognuno è perfetto,e il regista Giacomo Campiotti tornano su Rai1 – questa sera alle 21.40 – con, film tv che vuole rendere omaggio alla fondatrice del Movimento dei Focolari nel centenariosua nascita. Una storia che racconta l’avventura spirituale e umana di una giovane maestra di Trento che, negli anniSeconda guerra mondiale, si sente chiamata a costruire un mondo migliore e più unito. Una figura carismatica che, con il suo messaggio di accoglienza verso il prossimo, ...

Focolare_org : In via del tutto eccezionale, il film “Chiara Lubich – l’ Amore vince tutto” si potrà vedere su RaiPlay ovunque nel… - ProvinciaTrento : Sarà trasmesso stasera su #Rai1 il Tv movie di Giacomo Campiotti, con Cristiana #Capotondi, ispirato a Chiara Lubic… - vaticannews_it : #29dicembre #television Presentato online il tv movie su Chiara #Lubich, fondatrice de Movimento @Focolare_org, rea… - patriziamazzola : RT @ProvinciaTrento: Sarà trasmesso stasera su #Rai1 il Tv movie di Giacomo Campiotti, con Cristiana #Capotondi, ispirato a Chiara Lubich,… - zazoomblog : “Chiara Lubich – L’amore vince tutto” stasera il film tv con Cristiana Capotondi su Raiuno - #“Chiara #Lubich #L’… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Lubich

Intervista all'attrice che interpreta la fondatrice del Movimento dei Focolari a 100 anni dalla sua nascita: "Una donna straordinaria" ...Capodanno in streaming News. Il Covid non ferma la musica. Il 2021 si aprirà infatti con tanti concerti in streaming. Dalla Fenice di Venezia, all'orchestra dell'opera di Roma al ...