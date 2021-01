CHIARA LUBICH | L' AMORE VINCE TUTO | FILM Diretta | il richiamo di Dio e il Movimento

Focolare_org : “Chiara Lubich – L’amore vince tutto” questa sera 3 gennaio ore 9.20 p.m. (utc+1) sulla tv italiana @RaiUno e fuori… - Focolare_org : In via del tutto eccezionale, il film “Chiara Lubich – l’ Amore vince tutto” si potrà vedere su RaiPlay ovunque nel… - ProvinciaTrento : Sarà trasmesso stasera su #Rai1 il Tv movie di Giacomo Campiotti, con Cristiana #Capotondi, ispirato a Chiara Lubic… - MURATMIHCIOGLU : RT @giuliog: Chiara Lubich, la storia vera della maestra di Trento che lavorò alla fratellanza universale. Chi era – Corriere dell'Umbria #… - giuliog : Chiara Lubich, la storia vera della maestra di Trento che lavorò alla fratellanza universale. Chi era – Corriere de… -

Ultime Notizie dalla rete : CHIARA LUBICH

“Chiara Lubich. L’amore vince tutto”, il film di Giacomo Campiotti in onda questa sera, domenica 3 gennaio, alle 21.25 su Rai 1.Andrà in onda domenica 3 gennaio il film sulla fondatrice del Movimento dei Focolari girato in Trentino nel corso dell'estate. Mentre tutti riparano in montagna, Chiara, a malincuore, si separa dalla ...