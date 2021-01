Chi è Nina Verdelli, la compagna di Alessio Boni (Di domenica 3 gennaio 2021) Nina Verdelli è una giornalista e scrittrice italiana, attualmente legata ad Alessio Boni – di cui è vent’anni più giovane – attore che ritroviamo nel film Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio. Nina Verdelli: la vita privata e la carriera Che la Verdelli dovesse intraprendere la strada del giornalismo è sembrata quasi certezza vista la presenza di altri iscritti all’albo in famiglia. Il padre Carlo, direttore di Repubblica è sposato con Cipriana Dall’Orto, celebre giornalista. Dopo aver vissuto per un periodo in America – nella città di New York – Nina torna in Italia, a Milano, per intraprendere a pieno regime la strada del giornalismo. Segui Termometro Politico su Google News Una delle maggiori soddisfazioni della sua carriera ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 3 gennaio 2021)è una giornalista e scrittrice italiana, attualmente legata ad– di cui è vent’anni più giovane – attore che ritroviamo nel film Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio.: la vita privata e la carriera Che ladovesse intraprendere la strada del giornalismo è sembrata quasi certezza vista la presenza di altri iscritti all’albo in famiglia. Il padre Carlo, direttore di Repubblica è sposato con Cipriana Dall’Orto, celebre giornalista. Dopo aver vissuto per un periodo in America – nella città di New York –torna in Italia, a Milano, per intraprendere a pieno regime la strada del giornalismo. Segui Termometro Politico su Google News Una delle maggiori soddisfazioni della sua carriera ...

