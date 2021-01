Chelsea-Manchester City (domenica, ore 17:30): formazioni, quote, pronostici. Cinque positivi tra i Citizens (Di domenica 3 gennaio 2021) Frank Lampard è l’ultimo allenatore della Premier League a finire nel mirino dei bookmaker che aggiornano continuamente le loro quote su chi sarà il primo ad essere licenziato. Al momento I più traballanti sembrano essere Roy Hodgson, Chris Wilder e appunto il tecnico del Chelsea. Il crollo dei suoi Blues, che hanno vinto solo due InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 3 gennaio 2021) Frank Lampard è l’ultimo allenatore della Premier League a finire nel mirino dei bookmaker che aggiornano continuamente le lorosu chi sarà il primo ad essere licenziato. Al momento I più traballanti sembrano essere Roy Hodgson, Chris Wilder e appunto il tecnico del. Il crollo dei suoi Blues, che hanno vinto solo due InfoBetting: Scommesse Sportive e

tancredipalmeri : Guardiola annuncia che il Manchester City giocherà la prossima partita con il Chelsea. Inoltre spiega di aver parl… - by_the_pool : RT @infobetting: Chelsea-Manchester City (domenica, ore 17:30): formazioni, quote, - infobetting : Chelsea-Manchester City (domenica, ore 17:30): formazioni, quote, - passionepremier : Preview Chelsea-Manchester City: vincere è l’obbligo di entrambe - cseagle88bet : English Premier League 22.15- Newcastle vs Leicester Pasaran : 3/4 , O/U : 2 1/2 Prediksi : Leicester / Score : 1-2… -