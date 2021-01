Chelsea City | Lampard | «Molto male il nostro primo tempo»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 gennaio 2021) Frankha parlato dopo-ManchesterFrank, allenatore del, ai microfoni di Sky Sports ha analizzato la prestazione della sua squadra nella sconfitta per 3-1 contro il Manchester. «Abbiamo concesso due gol in pochi minuti che potevamo evitare, non riuscendo poi a reagire come avremmo voluto. Sapevamo che ilavrebbe avuto lunghi periodi di possesso e che non avrebbe giocato con un attaccante vero: non dovevamo concedere loro troppi spazi, ma invece l’abbiamo fatto.nele buon carattere nel secondo, ma la partita ormai era finita. De Bruyne? Lo conosco fin da ragazzino, quando era alancora non si era ambientato ...