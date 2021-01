Chelsea City | De Bruyne | «Dimostrazione di forza»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 gennaio 2021) Kevin Deha parlato dopo la vittoria del Manchestercontro ilKevin De, centrocampista del Manchester, ai microfoni di Sky Sports ha commentato la super per 3-1 in casa del. «Io trequartista? Lo avevo fatto ad inizio carriera. Ora ci sono tanti attaccanti fuori, il mister mi ha chiesto di giocare in questo ruolo e di farlo al meglio delle mie possibilità. Sono contento che abbiamo vinto anche così. Sia l’anno scorso che quest’anno abbiamo giocato delle belle partite, ma non le abbiamo vinte. Oggi abbiamo dimostrato di poter vincere contro grandi avversari, stiamo risalendo la classifica e dobbiamo continuare così». Leggi su Calcionews24.com