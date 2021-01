Celentano a Domenica In: "Sono chiuso in casa da un anno con Claudia. Vaccino? Lo farò" (Di domenica 3 gennaio 2021) ?Io e Claudia (sua moglie Claudia Mori, ndr) siamo chiusi da praticamente un anno in casa e l’altro giorno ci hanno portato il pigiama a righe?, dice Adriano Celentano intervenendo durante la trasmissione Domenica In, condotta da Mara Venier su Rai Uno. “Farete il Vaccino?”, chiede la conduttrice. E Celentano: ?Io non ho mai fatto il Vaccino ma Sono d’accordo di farlo ora?, risponde Celentano che è intervenuto a sorpresa per salutare Giovanna Ralli ospite in studio. ?Stavo mangiando una mela, ho guardato la tv e Sono rimasto colpito dalla tua giovinezza. Dimostri 35 anni di meno?, ha detto l’artista alla Ralli. Durante il collegamento, presente in studio anche il ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 3 gennaio 2021) ?Io e(sua moglieMori, ndr) siamo chiusi da praticamente unine l’altro giorno ci hportato il pigiama a righe?, dice Adrianointervenendo durante la trasmissioneIn, condotta da Mara Venier su Rai Uno. “Farete il?”, chiede la conduttrice. E: ?Io non ho mai fatto ilmad’accordo di farlo ora?, rispondeche è intervenuto a sorpresa per salutare Giovanna Ralli ospite in studio. ?Stavo mangiando una mela, ho guardato la tv erimasto colpito dalla tua giovinezza. Dimostri 35 anni di meno?, ha detto l’artista alla Ralli. Durante il collegamento, presente in studio anche il ...

