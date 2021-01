Cattiva informazione sul medico di Siracusa positivo al Covid dopo il vaccino: qualcuno si ricrede (Di domenica 3 gennaio 2021) In un momento storico delicato come questo, dare determinate notizie nel modo giusto diventa fondamentale ed il caso del medico di Siracusa positivo al Covid dopo il vaccino Pfizer rappresenta un caso emblematico sotto questo punto di vista. Sia chiaro, non vogliamo dare lezioni di giornalismo a nessuno. Noi per primi sbagliamo talvolta la forma (più che la sostanza) nel parlarvi di un determinato fatto, ma cerchiamo sempre di farlo in modo imparziale. Spesso rinunciando a facili click. Cosa che in queste ore riteniamo non sia avvenuta altrove. La storia del medico di Siracusa positivo al Covid dopo il vaccino Pfizer Parlando del medico di Siracusa ... Leggi su bufale (Di domenica 3 gennaio 2021) In un momento storico delicato come questo, dare determinate notizie nel modo giusto diventa fondamentale ed il caso deldialilPfizer rappresenta un caso emblematico sotto questo punto di vista. Sia chiaro, non vogliamo dare lezioni di giornalismo a nessuno. Noi per primi sbagliamo talvolta la forma (più che la sostanza) nel parlarvi di un determinato fatto, ma cerchiamo sempre di farlo in modo imparziale. Spesso rinunciando a facili click. Cosa che in queste ore riteniamo non sia avvenuta altrove. La storia deldialilPfizer Parlando deldi...

Il manuale su come non trattare il caso del medico di Siracusa positivo al Covid dopo il vaccino, al punto che ci sono passi indietro ...

