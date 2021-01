Caterina Balivo | la ‘lite’ in diretta con il marito Guida | da che parte state?

Leggi su chenews

(Di domenica 3 gennaio 2021) Si inzia l’anno con una discussione a casaBrera, Guido Maria ehanno dato spettacolo sui social, ma qual è il motivo della disputa?e Guido Maria Brera sono una delle copie più amate del mondo dello spettacolo, nonostante nei mesi estivi in molti hanno ipotizzato una crisi coniugali i due hanno lasciato al tempo la possibilità di smentire le chiacchiere al posto loro. Guido Maria è molto meno ‘social’ di sua moglie e non ama apparire spesso in foto, ecco spiegato il motivo della sua assenza da alcuni scatti postati da: lui c’è sempre, ma non si vede. Tuttavia ogni tanto fa qualche strappo alla regola, come oggi quando si è reso protagonista di una ‘lite‘ social a dir poco esilarante. LEGGI ANCHE>>>...