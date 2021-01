Caso-Zaniolo | Madalina Ghenea | “Mi fa sorridere pensare che le donne debbano essere viste sempre come in cerca di marito”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo le tante dichiarazioni da parte dell’ex, della zia dell’ex e della madre del calciatore, anche l’attuale modella romena, ha voluto dire la sua attraverso un comunicato pubblicato sui social. A nome della Signoraa, nostra assistita, comunichiamo quanto segue: 1 – Non è vero che ci sia una relazione sentimentale trae Nicolò. 2 –e Nicolòsi sono incontrati solo una volta. 3 – La nostra Assistita è mamma di una bimba, che non deveturbata né coinvolta in queste bugie mediatiche. 4 – La nostra Assistita prenderà gli opportuni provvedimenti contro chi sta sfruttando e strumentalizzando questa invenzione e contro ...