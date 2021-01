Caso Zaniolo | il gioiellino della Roma chiude il proprio account Instagram | “Il gossip mina la mia tranquillità”

Leggi su mediagol

(Di domenica 3 gennaio 2021) Nicolòsi prende una pausa dal mondo dei social.Dopo essere finito nell'occhio del ciclone per la gravidanza dell'ex fidanzata Sara Scaperrotta in concomitanzasua presunta nuova storia con la morumena Madalina Ghenea, Nicolò, ha deciso di prendersi una lunga pausa dai social. Nella giornata di oggi, infatti, il centrocampista ha chiuso ilsubito dopo aver postato un messaggio sulprofilo."Visto che la mia vita è sul campo e non sui social o nel, ho deciso di lasciar perdere questo lato superficiale che capisco non mi possa appartenere. Tutto questo stando la mia, il mio recupero e la mia passione. Scollego il mio ...