Caso Suarez, il procuratore di Perugia: “Un ufficiale di polizia giudiziaria ha parlato troppo” (Di domenica 3 gennaio 2021) Da settimane ormai il Caso dell’esame farsa sostenuto da Luis Suarez continua a far parlare di se. L’attaccante uruguaiano in estate aveva infatti sostenuto l’esame di lingua italiana all’università di Perugia al fine di poter poi essere tesserato dalla Juventus. La società bianconera si era da subito dichiarata totalmente estranea ai fatti accaduti. Le indagini L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Da settimane ormai ildell’esame farsa sostenuto da Luiscontinua a far parlare di se. L’attaccante uruguaiano in estate aveva infatti sostenuto l’esame di lingua italiana all’università dial fine di poter poi essere tesserato dalla Juventus. La società bianconera si era da subito dichiarata totalmente estranea ai fatti accaduti. Le indagini L'articolo

ZZiliani : L’Italia è quel paese in cui quando esplode (di solito per caso) uno scandalo di malaffare del potere, e la gente n… - ZZiliani : Come ogni settimana, per non insabbiare. 'Cara @FIGC, dopodomani finisce il 2020. Puoi per favore farci sapere se n… - ZZiliani : Stiamo per rieleggere un presidente federale che - dice - spera di rivedere gli spettatori negli stadi a gennaio e… - FcInterNewsit : Sconcerti: 'Caso Suarez come l'Inter e Recoba? Non vedo il nesso. Qualcuno ci dica chi ha pagato il biglietto aereo' - ForzaInterAlbaC : RT @napolista: La Verità: Andrea Agnelli vuole lasciare la Juve con 600 milioni di debiti, e “scappare” in Ferrari «Andrea unico Agnelli i… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Suarez Caso Suarez-Juve, le verità di Cantone: 'Un ufficiale di polizia ha parlato troppo'. Si riferisce al colonnello Sarri? Calciomercato.com Corsera - Inter, crisi di liquiditá, problema stipendi?

Anche in questo weekend ne abbiamo sentite tante, troppo diremmo, sul caso Suarez, la famosa deposizione dell'ex calciatore del Barcellona che non ha detto nulla di sconvolgente se non che aveva avuto ...

Chirico a Sconcerti: Caso Suarez come Juve-Napoli

Con un editoriale su Il Bianconero Marcello Chirico, volto noto di 7 Gold, ha voluto rispondere a Mario Sconcerti che si chiedeva del silenzio che è subentrato sul caso Suarez, dopo che sono venuti fu ...

Anche in questo weekend ne abbiamo sentite tante, troppo diremmo, sul caso Suarez, la famosa deposizione dell'ex calciatore del Barcellona che non ha detto nulla di sconvolgente se non che aveva avuto ...Con un editoriale su Il Bianconero Marcello Chirico, volto noto di 7 Gold, ha voluto rispondere a Mario Sconcerti che si chiedeva del silenzio che è subentrato sul caso Suarez, dopo che sono venuti fu ...