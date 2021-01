Caserta, veglia funebre per un'anziana: scoppia focolaio di 76 positivi (Di domenica 3 gennaio 2021) Due focolai di in un comune di 3200 abitanti. Accade a Rocca d'Evandro ,in provincia di , dove sono 76 i residenti (la maggior parte asintomatici). L'ultimo cluster, con una quarantina di contagiati, ... Leggi su leggo (Di domenica 3 gennaio 2021) Due focolai di in un comune di 3200 abitanti. Accade a Rocca d'Evandro ,in provincia di , dove sono 76 i residenti (la maggior parte asintomatici). L'ultimo cluster, con una quarantina di contagiati, ...

