Case vip: la nuova eco-villa di Gisele Bu?ndchen e Tom Brady a Miami (Di domenica 3 gennaio 2021) Gisele Bu?ndchen e Tom Brady cambiano casa, ancora una volta. La nuova destinazione è Miami. Anzi, il quartiere più esclusivo di Miami, e contemporaneamente uno dei più lussuosi del mondo: si tratta dell’Indian Creek Island, una mini-città nella città con sole 41 ville milionarie in mezzo al verde, affacciate sull’oceano e con un vero e proprio esercito di custodi e body guard che si assicurano che i residenti siano lontani da occhi indiscreti (quelli dei paparazzi, per esempio). È lo stesso posto in cui hanno casa la top model Adriana Lima e Ivanka Trump, ma la coppia Bu?ndchen – Brady ha in mente qualcosa di molto diverso dalle loro ville sfarzose: vogliono una eco-villa. Leggi su vanityfair (Di domenica 3 gennaio 2021) Gisele Bu?ndchen e Tom Brady cambiano casa, ancora una volta. La nuova destinazione è Miami. Anzi, il quartiere più esclusivo di Miami, e contemporaneamente uno dei più lussuosi del mondo: si tratta dell’Indian Creek Island, una mini-città nella città con sole 41 ville milionarie in mezzo al verde, affacciate sull’oceano e con un vero e proprio esercito di custodi e body guard che si assicurano che i residenti siano lontani da occhi indiscreti (quelli dei paparazzi, per esempio). È lo stesso posto in cui hanno casa la top model Adriana Lima e Ivanka Trump, ma la coppia Bu?ndchen – Brady ha in mente qualcosa di molto diverso dalle loro ville sfarzose: vogliono una eco-villa.

VanityFairIt : La lista delle case più belle e costose vendute dai vip americani nel 2020 redatta da - DanielaBartole1 : @marieta99044909 Sceneggiata a parte, ogni volta che vedo gli scorci delle case dei cosiddetti vip e influencer non… - louistomlins91s : questi 'vip'/influencer che se ne vanno in montagna, sulla neve ma non sono persone come noi? pubblicano anche stor… - il_Case : Ascolti TV | Giovedì 31 dicembre 2020. Trionfo per L’Anno che Verrà (33.9%), 12.9% per il Capodanno del GF Vip, ben… - il_Case : Ascolti TV | Lunedì 28 dicembre 2020. Bene La Bella e la Besta (4,8 mln – 20%) che batte il GF Vip (3,7 mln – 20.2%… -

Ultime Notizie dalla rete : Case vip Le case dei vip sono addobbate: tutto pronto per il Natale 2020 TGCOM GF Vip, Dayane Mello televoto truccato? Esplode la polemica sui social

Alfonso Signorini aveva risposto già qualche tempo fa alle polemiche dicendo che se è vietato televotare dall’estero via sms, è possibile invece votare dal web senza limiti. A quanto pare le parole di ...

la foto con Francesco Monte e il commento di Salemi e Ariadna

Pettegolezzo Dopo la notte di passione tra l'ex Velino e il web influencer al Grande Fratello Vip, compare una foto inaspettata ... pubblicato su 2 ...

Alfonso Signorini aveva risposto già qualche tempo fa alle polemiche dicendo che se è vietato televotare dall’estero via sms, è possibile invece votare dal web senza limiti. A quanto pare le parole di ...Pettegolezzo Dopo la notte di passione tra l'ex Velino e il web influencer al Grande Fratello Vip, compare una foto inaspettata ... pubblicato su 2 ...