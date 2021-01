Caro Gianluca Vacchi | ho una proposta per catapultarti tra i grandi nomi del cinema

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 gennaio 2021) Carissimo, chi ti scrive è Ricky Farina, ti ho scoperto da poco e già sei uno dei miei eroi, ho visto tantissimi tuoi video, mi sembra di conoscerti personalmente, di conoscere i tuoi amici e le tue amiche, mi piace tanto il video in cui vai in bicicletta con Borriello, è notte, siete a Milano se non sbaglio, e tu dici: “Enjoy, anche perché questa notte nessuno potrà ridarcela indietro”. Tu avverti il brivido della mortalità sulla tua pelle, ma non ne hai paura, anche la morte per te è una carezza, un sospiro che verrà, forse l’ultimo, chissà. Ti sembrerà strano o forse no, ma io nel tuo esibizionismo vedo il tuo candore e anche la tua timidezza, il tuo pudore, tu metti in scena la tua ricchezza per pudore, non per umiliare il prossimo, vuoi spartire in tante bollicine dorate la tua ricchezza e donarla al mondo sotto forma di sogno, e ...