Carnevale di Viareggio rinviato a Settembre 2021 causa Covid

Il Covid causa il rinvio del Carnevale di Viareggio, tradizionale appuntamento invernale toscano noto in tutto il mondo, a Settembre 2021. I grandi carri che caratterizzano le sfilate sul lungomare della località toscana abbracceranno la città nel prossimo autunno. La decisione, come purtroppo è comprensibile, è dovuta alle conseguenze della restrizioni per il contenimento dei contagi della pandemia da Covid-19. Invece di svolgersi dal 30 gennaio al 20 febbraio prossimi, gli organizzatori hanno rinviato l'appuntamento a cavallo tra la fine di Settembre e la fine di ottobre 2021. Una decisione ufficiale che vedrà la definizione delle date precise nel prossimo futuro.

