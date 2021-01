Carla Bellucci, l’influencer che per Natale non ha fatto regali ai figli ma ha speso 9mila euro solo per se stessa. Ecco perché (Di domenica 3 gennaio 2021) Carla Bellucci, influencer e madre di tre figli, questo Natale ha speso una piccola fortuna per far fare regali a se stessa ma ha deciso di non comprare nulla ai suoi ragazzi. A costo di essere definita egoista, l’ex modella non rimpiange di aver speso l’equivalente di 9mila euro (£ 8.000) in ritocchini al botox, manicure, trattamenti per il viso e un nuovo guardaroba per celebrare il Natale. Il motivo? Carla sostiene che i suoi figli Tanisha, 15 anni, e Jayden, 13, (il figlio maggiore, 18 anni, non ha trascorso con lei il Natale) dovrebbero guadagnare i propri soldi da soli sui social media, come fa lei. Carla, che ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 3 gennaio 2021), influencer e madre di tre, questohauna piccola fortuna per far farea sema ha deciso di non comprare nulla ai suoi ragazzi. A costo di essere definita egoista, l’ex modella non rimpiange di averl’equivalente di(£ 8.000) in ritocchini al botox, manicure, trattamenti per il viso e un nuovo guardaroba per celebrare il. Il motivo?sostiene che i suoiTanisha, 15 anni, e Jayden, 13, (ilo maggiore, 18 anni, non ha trascorso con lei il) dovrebbero guadagnare i propri soldi da soli sui social media, come fa lei., che ...

