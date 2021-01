Cara libertà | c’eravamo tanto amati Peccato per il terzo incomodo | il governo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 3 gennaio 2021) Roma, 3 gen – Chiedetelo a giro. Chiedete se, guardando un film, i vostri amici o parenti non rimangano perplessi, se non intimoriti, dalle immagini delle folle accalcate senza mascherine né distanziamento. Vi diranno di sì, che questa è la reazione più immediata, quasi fisiologica, alla vista di una realtà che ricordiamo come passata e che difatti non c’appartiene più. La vicinanza, l’intimità, il contatto fisico, i baci, il sesso, urlarsi in faccia, tutti segmenti di un’esistenza che affiora nella memoria ma che risulta essere ormai sbiadita. Sembra sia calata la nebbia su quella che un tempo consideravano normalità. Oggi, prima di fare a cazzotti, bisogna premunirsi di aver fatto almeno un tampone rapido nelle dodici ore precedenti, e non basterebbe. Gli incontri frugali, di una notte, della fuga prima dell’alba, non sono più ammessi, ma in realtà non sono neanche più concepibili. ...