Campania presto in zona gialla, De Luca già pensa a ordinanza restrittiva: rischio zona arancione fino a maggio? (Di domenica 3 gennaio 2021) Le festività natalizie sono ormai giunte alla conclusione. Nonostante le restrizioni imposte da parte del Governo, l’indice di trasmissibilità del Coronavirus è salito ed ora si teme la terza ondata come sta accadendo già in molte Nazioni. Per questo motivo il prossimo DPCM che diramerà il presidente Giuseppe Conte potrebbe vedere restrizioni più severe sia L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Le festività natalizie sono ormai giunte alla conclusione. Nonostante le restrizioni imposte da parte del Governo, l’indice di trasmissibilità del Coronavirus è salito ed ora si teme la terza ondata come sta accadendo già in molte Nazioni. Per questo motivo il prossimo DPCM che diramerà il presidente Giuseppe Conte potrebbe vedere restrizioni più severe sia L'articolo

ciairo : @DarkLadyMouse Vedere la bistrattata Campania più avanti, nel numero di vaccini somministrati, della osannata Lomb… - istitutomorano : Alla mia famiglia scolastica Un grazie speciale e a presto per brindare e ricominciare a sognare insieme Eugenia C… - sicilianfae : @salesucartagine io AMO Napoli e la Campania in generale. Due anni fa ho visitato Capri, la costiera amalfitana e V… - cobvin : @MoniaProvvedi Pure da me in Campania ci sono molti ospedali vuoti che non li hanno completati. Sono ancora inagibi… - distantwordss : @rainingcaffeine sempre disponibile e gentile, sei l’amica che tutti vorrebbero. avrei voluto passare più tempo con… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania presto Campania presto in zona gialla, De Luca già pensa a ordinanza restrittiva: rischio zona arancione fino a maggio? DailyNews 24 Campania presto in zona gialla, De Luca già pensa a ordinanza restrittiva: rischio zona arancione fino a maggio?

L'idea di Vincenzo De Luca è quella di rendere la Campania sempre zona rossa o arancione, almeno fino a quando non ci sarà un drastico calo dei contagi.

Lutto in Campania: addio a Stefania, madre di 4 figli. Aveva 48 anni

CAIAZZO (CE) – Lutto nel casertano per un’altra vita spezzata troppo presto. La città di Caiazzo piange una giovane nonna e madre di 4 figli, Stefania Insero, volata via troppo presto. La donna aveva ...

L'idea di Vincenzo De Luca è quella di rendere la Campania sempre zona rossa o arancione, almeno fino a quando non ci sarà un drastico calo dei contagi.CAIAZZO (CE) – Lutto nel casertano per un’altra vita spezzata troppo presto. La città di Caiazzo piange una giovane nonna e madre di 4 figli, Stefania Insero, volata via troppo presto. La donna aveva ...