Campania | ipotesi ritorno a scuola il 25 | riunione con la Prefettura per i trasporti

(Di domenica 3 gennaio 2021) La deadline è fissata per domani. Appuntamento alle 9.30 innon in presenza ma online. Oggetto della discussione, non è la primama dovrebbe essere una delle ultime,...

the_mindflayer : RT @GenCar5: Con un totale molto simile di abitanti e positivi rispetto a #Veneto ed #EmiliaRomagna, la #Campania ha avuto un terzo dei mor… - Majden3 : RT @GenCar5: Con un totale molto simile di abitanti e positivi rispetto a #Veneto ed #EmiliaRomagna, la #Campania ha avuto un terzo dei mor… - folucar : RT @GenCar5: Con un totale molto simile di abitanti e positivi rispetto a #Veneto ed #EmiliaRomagna, la #Campania ha avuto un terzo dei mor… - GenCar5 : Con un totale molto simile di abitanti e positivi rispetto a #Veneto ed #EmiliaRomagna, la #Campania ha avuto un te… - infoitinterno : Apertura scuole in Campania: ipotesi slittamento al 15 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Campania ipotesi

Il Mattino

Potrebbe arrivare già oggi una prima indicazione sul destino del rientro in classe previsto per il 7 gennaio. È vero che i piani dei prefetti per riorganizzare gli orari e il trasporto pubblico sono p ...Ripartenza a macchia di leopardo giovedì prossimo per le scuole superiori. Le Regioni, di fronte all’indicazione del governo di riaprire la secondaria di secondo grado in presenza al 50%, si sono orga ...