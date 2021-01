(Di domenica 3 gennaio 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha emesso il bollettino quotidiano con i dati dell’epidemia. Idel giorno sono 619 (di cui 572 asintomatici) su 6.411. Ildial 9,6% (ieri era superiore al 12%). Totale: 192.418 Totale: 2.065.442 Deceduti: 18 (7 nelle ultime 48 ore e 11 deceduti in precedenza ma registrati ieri) Totale deceduti: 2.911 Guariti: 791 Totale guariti: 111.682 Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 98 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (posti letto Covid e offerta privata) Posti ...

MarekNapoli : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 619 positivi su 6.411 tamponi e 791 guariti nelle ultime 24 ore, 18 morti di cui 7 dece… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 619 positivi su 6.411 tamponi e 791 guariti nelle ultime 24 ore, 18 morti di cui 7 dece… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 619 positivi su 6.411 tamponi e 791 guariti nelle ultime 24 ore, 18 morti di cui 7 dece… - neifatti : Covid, 619 nuovi casi in Campania - LuigiLiccardo6 : RT @napolista: Campania, 619 positivi. Il rapporto positivi/tamponi scende di nuovo al 9,6% I deceduti sono 18 (di cui 7 nelle ultime 48 or… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania 619

askanews

Nelle ultime 24 ore in Campania si sono registrati 619 nuovi casi di Covid-19, di cui 572 asintomatici e 47 sintomatici. La percentuale di tamponi positivi si attesta a 9,65%. Tamponi del giorno: 6.41 ...Sono 72.397 le persone vaccinate in Italia contro il coronavirus secondo gli ultimi dati aggiornati alle 23.15 di ieri pubblicati sul portale del Commissario straordinario per l’emergenza Covid. Fra q ...