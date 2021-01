Calciomercato Milan, arriva il campione: anticipate Barça e Juventus (Di domenica 3 gennaio 2021) Calciomercato Milan La dirigenza rossonera è pronta al colpo in attacco per gennaio: anticipate Juventus e Barcellona per il campione Il Milan, in vista della sessione di mercato invernale appena apertasi, starebbe valutando diverse occasioni da cogliere al volo per continuare la corsa verso lo scudetto. Tra i profili vagliati, anche quello di Memphis L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 3 gennaio 2021)La dirigenza rossonera è pronta al colpo in attacco per gennaio:e Barcellona per ilIl, in vista della sessione di mercato invernale appena apertasi, starebbe valutando diverse occasioni da cogliere al volo per continuare la corsa verso lo scudetto. Tra i profili vagliati, anche quello di Memphis L'articolo proviene da Inews.it.

DiMarzio : #Calciomercato | La volontà del #Milan è chiara: #Krunic a gennaio non si muove - infoitsport : Calciomercato – Ex Milan: Saponara ad un passo dallo Spezia - Ftbnews24 : Calciomercato Milan, obiettivo Kabak: pericolo dalla Premier - manuelmagliola : RT @FabioGatto10: Il #Milan guarda in casa #Torino, interessano #Nkoulou in difesa e #Meite a centrocampo. Il costo totale è di circa 10M,… - calciomercatoit : #SerieA, anticipo del turno infrasettimanale del 3 marzo alle ore 19: così #Ibrahimovic può andare a #Sanremo2021 -