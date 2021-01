Calciomercato Lazio: mercoledì incontro Caicedo-Fiorentina. I dettagli (Di domenica 3 gennaio 2021) Secondo il Corriere della Sera, mercoledì mattina gli avvocati di Caicedo incontreranno il ds Pradè che inoltrerà la prima offerta ufficiale Campo ma non solo. La Lazio inizierà il proprio 2021 sul campo del Genoa al Ferraris ma le antenne sono sempre dritte per quanto riguarda il Calciomercato. Il nome più caldo, in uscita, è sempre quello di Felipe Caicedo. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 Come riporta Il Corriere della Sera, mercoledi? mattina, nell’imminenza di Lazio-Fiorentina, gli avvocati dell’ecuadoriano incontreranno a Roma il d.s. viola Prade?, che ufficializzera? l’offerta da inoltrare al club biancoceleste. Saranno gli stessi agenti del giocatore a parlarne con Tare; all’incontro dovrebbe ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Secondo il Corriere della Sera,mattina gli avvocati diincontreranno il ds Pradè che inoltrerà la prima offerta ufficiale Campo ma non solo. Lainizierà il proprio 2021 sul campo del Genoa al Ferraris ma le antenne sono sempre dritte per quanto riguarda il. Il nome più caldo, in uscita, è sempre quello di Felipe. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Come riporta Il Corriere della Sera, mercoledi? mattina, nell’imminenza di, gli avvocati dell’ecuadoriano incontreranno a Roma il d.s. viola Prade?, che ufficializzera? l’offerta da inoltrare al club biancoceleste. Saranno gli stessi agenti del giocatore a parlarne con Tare; all’dovrebbe ...

