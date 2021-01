Calciomercato Atalanta, grana Malinovskyi: l’ucraino spinge per la cessione (Di domenica 3 gennaio 2021) Non c’è pace per l’Atalanta in questo strano, convulso, periodo che porta al Calciomercato invernale. Dopo il difficile caso che ha visti protagonisti Gian Piero Gasperini ed il “Papu” Gomez, con l’argentino pronto a salutare in questa sessione di trattative la Dea, il tecnico degli orobici deve rimettersi l’elmetto per fronteggiare un nuovo “assalto” di un suo calciatore: si tratta di Ruslan Malinovskyi, il talentuoso ucraino scontento del minutaggio che l’allenatore ex Genoa ed Inter gli sta concedendo. Anche con lui sarà separazione? Malinovskyi, talento e delusione: vuole giocare di più Nuova grana scoppiata in casa Atalanta. E questa volta, se mai fosse davvero possibile, è ancor più spinosa della vecchia che ha avuto come protagonista Alejandro Gomez. Perché, adesso, in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 3 gennaio 2021) Non c’è pace per l’in questo strano, convulso, periodo che porta alinvernale. Dopo il difficile caso che ha visti protagonisti Gian Piero Gasperini ed il “Papu” Gomez, con l’argentino pronto a salutare in questa sessione di trattative la Dea, il tecnico degli orobici deve rimettersi l’elmetto per fronteggiare un nuovo “assalto” di un suo calciatore: si tratta di Ruslan, il talentuoso ucraino scontento del minutaggio che l’allenatore ex Genoa ed Inter gli sta concedendo. Anche con lui sarà separazione?, talento e delusione: vuole giocare di più Nuovascoppiata in casa. E questa volta, se mai fosse davvero possibile, è ancor più spinosa della vecchia che ha avuto come protagonista Alejandro Gomez. Perché, adesso, in ...

internewsit : Gomez, la Juventus sfida l'Inter per il Papu: proposto scambio all'Atalanta - - AndrewMari1988 : #Malinovskyi non sarebbe contento del minutaggio all'#Atalanta e vorrebbe andare via (fonte #Sky). Quanto vedrei… - Daniele20052013 : Da Bergamo: “Gomez, accordo con l’Inter. No a Pirola, la pedina di scambio sarà…” - sportli26181512 : Atalanta, il retroscena sulla richiesta del Papu: L'Atalanta avrebbe respinto la proposta del Papu Gomez di...… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: Convocati #Atalanta: torna Caldara, ancora fuori il Papu Gomez -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta Atalanta, quattro cessioni in vista: derby di mercato per Lammers. Due i profili per sostituire il Papu FantaMaster Calciomercato Atalanta, grana Malinovskyi: l’ucraino spinge per la cessione

Non c’è pace per l’Atalanta in questo strano, convulso, periodo che porta al calciomercato invernale. Dopo il difficile caso che ha visti protagonisti Gian Piero Gasperini ed il “Papu” Gomez, con ...

Domani apre il calciomercato, Sebastiano Esposito in uscita dalla Spal

L'attaccante ha perso spazio e dovrebbe rientrare all'Inter, che poi lo girerebbe altrove. Nel mirino una punta e un centrocampista ...

Non c’è pace per l’Atalanta in questo strano, convulso, periodo che porta al calciomercato invernale. Dopo il difficile caso che ha visti protagonisti Gian Piero Gasperini ed il “Papu” Gomez, con ...L'attaccante ha perso spazio e dovrebbe rientrare all'Inter, che poi lo girerebbe altrove. Nel mirino una punta e un centrocampista ...