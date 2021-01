Calabria, rinviate all’11 aprile le elezioni regionali. Spirlì: “In emergenza sanitaria salvaguardare la salute dei cittadini” (Di domenica 3 gennaio 2021) Le elezioni regionali in Calabria si faranno l’11 aprile. E’ questa la data scelta dal presidente facente funzioni della Regione, Nino Spirlì, d’intesa con il presidente della Corte di appello di Catanzaro e dopo aver sentito il presidente del Consiglio regionale, gli esponenti nazionali e locali delle varie forze politiche e gli assessori della Giunta regionale. La consultazione per eleggere il nuovo presidente, dopo la morte di Jole Santelli, avrebbe dovuto svolgersi il 14 febbraio, ma Spirlì due giorni fa ha ufficializzato di aver avviato l’iter per il rinvio alla luce dell’aumento dei contagi da coronavirus. “Il relativo decreto di indizione delle elezioni è in fase di elaborazione”, scrive in una nota il presidente facente funzioni. “L’emergenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Leinsi faranno l’11. E’ questa la data scelta dal presidente facente funzioni della Regione, Nino, d’intesa con il presidente della Corte di appello di Catanzaro e dopo aver sentito il presidente del Consiglio regionale, gli esponenti nazionali e locali delle varie forze politiche e gli assessori della Giunta regionale. La consultazione per eleggere il nuovo presidente, dopo la morte di Jole Santelli, avrebbe dovuto svolgersi il 14 febbraio, madue giorni fa ha ufficializzato di aver avviato l’iter per il rinvio alla luce dell’aumento dei contagi da coronavirus. “Il relativo decreto di indizione delleè in fase di elaborazione”, scrive in una nota il presidente facente funzioni. “L’...

