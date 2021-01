Calabria, così la sanità è finita al collasso: 'Fatture pagate 2 volte, ospedali finanziati e mai realizzati e le infiltrazioni dei clan' (Di domenica 3 gennaio 2021) Con la cadenza calabrese, quel signore che non si presentò gli disse: "Leggo, in questi giorni, un continuo vostro lamento per il fatto che vi hanno cacciato dall'Asp di Reggio Calabria... di una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Con la cadenza calabrese, quel signore che non si presentò gli disse: "Leggo, in questi giorni, un continuo vostro lamento per il fatto che vi hanno cacciato dall'Asp di Reggio... di una ...

fattoquotidiano : Calabria, così la sanità è finita al collasso: “Fatture pagate 2 volte, ospedali finanziati e mai realizzati e le i… - Luciano777777 : La #sanità deve ritornare UNICA in #ITALIA e non solo pe i problemi calabresi. Non possiamo avere 20 sanità diverse… - NicolaTenerelli : RT @fattoquotidiano: Calabria, così la sanità è finita al collasso: “Fatture pagate 2 volte, ospedali finanziati e mai realizzati e le infi… - OmbraDuca : Ecco perché il M5S viene combattuto da questa becera politica di sempre: Quattro parlamentari del Movimento Cinque… - MaximoMoggio : RT @fattoquotidiano: Calabria, così la sanità è finita al collasso: “Fatture pagate 2 volte, ospedali finanziati e mai realizzati e le infi… -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria così Così Voghera celebra il mito di Parisi, il «figlio adottivo» campione sul ring Corriere Milano