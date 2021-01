Calabria | Amitrano M5S | ' De Magistris non ha certo buon biglietto da visita' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 gennaio 2021) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Sono campano e napoletano e ho vissuto gli ultimi dieci anni dell'amministrazione De. Naturalmente è libero di candidarsi dove vuole, ma non si presentacon il migliordadopo aver portato la città di Napoli sull'orlo del precipizio finanziario, lasciando quindi in grandissima difficoltà chi verrà dopo di lui". Così Alessandro, deputato M5S e segretario di presidenza della Camera, commenta all'Adnkronos l'ipotesi di una candidatura alla presidenza della Regione Calabria di Luigi De. "Naturalmente -aggiunge- i calabresi potranno fare le loro scelte in totale autonomia conoscendo il percorso amministrativo di De".