Cagliari-Napoli | Probabili formazioni | Precedenti | Curiosità | Fantacalcio (Di domenica 3 gennaio 2021) Alla Sardegna Arena si affrontano Cagliari e Napoli, per la 15esima giornata di Serie A. La prima del 2021. Cagliari e Napoli festeggeranno l’arrivo del nuovo anno alla Sardegna Arena. Oggi alle 15.00,… L'articolo Cagliari-Napoli Probabili formazioni Precedenti Curiosità Fantacalcio proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 3 gennaio 2021) Alla Sardegna Arena si affrontano, per la 15esima giornata di Serie A. La prima del 2021.festeggeranno l’arrivo del nuovo anno alla Sardegna Arena. Oggi alle 15.00,… L'articoloproviene da Meteoweek.com.

sscnapoli : ?? | I convocati di #CagliariNapoli ?? - priamoshektor : @galaxybettingtw @Bahislidericom Adsstyla Cagliari Napoli - blab_live : #SerieA, #CagliariNapoli @CagliariCalcio @sscnapoli azzurri imbattuti in Sardegna dal 2009. Probabili formazioni,… - AleGobbo87 : RT @EdoardoMecca1: Ma con Osimhen positivo oggi il Napoli partirà per Cagliari? Sono preoccupato. - CecereGianmarco : @FBiasin Senza sapere se il Cagliari partirà per Napoli visto il caso osimé -