Cagliari-Napoli oggi in tv | orario | canale e come vederla in diretta streaming

Leggi su sportface

(Di domenica 3 gennaio 2021)va in scena, gara valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I partenopei, che non trovano il successo da tre partite e in queste hanno raccolto un solo punto, si trovano al quinto posto in classifica e vogliono tornare al successo per avvicinarsi alle posizioni di vertice. L’incontro, previstodomenica 3 gennaio alle ore 15, sarà trasmesso intv su Sky Sport Uno e Sky Sport 256, oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale, cronaca e highlights al termine. SportFace.