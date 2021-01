Cagliari Napoli 0-0 LIVE | comincia la 15ª giornata alla Sardegna Arena

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 gennaio 2021)il match valido per la 15ªdi Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca”,si affrontano nel match valido per la 15ªdella Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 Fischio d’inizio alle ore 15:00 Ore 15:02 – Al via la quindicesimadi campionatotra. 1? Brivido Zielinski – Parte subito forte ilcon ...