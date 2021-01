Bundesliga, il Mainz spaventa il Bayern che nella ripresa fa 5 gol (Di domenica 3 gennaio 2021) La vittoria per 5-2 del Bayern contro il Mainz non fotografa bene l'andamento della partita dei campioni di Germania. All'Allianz Arena gli ospiti in vantaggio di due reti hanno sfiorato il tris colpendo anche due pali prima di capitolare. La reazione del Bayern dopo lo 0-2 al 45' è stata veemente ma solo nella ripresa. I cinque gol al Mainz confermano la qualità dell'undici di Flick che stasera però ha dovuto soffrire parecchio prima di ribaltare il punteggio. Il Mainz ha approfittato delle amnesie difensive di Boateng e Alaba per colpire nel primo tempo con le reti di Burkardt al 32' e di Hack al 44'. nella ripresa i campioni di Germania recuperano e ribaltano la partita con i gol di Kimmich (al 50'), Sané (55'), Süle (al 70') e la ... Leggi su itasportpress (Di domenica 3 gennaio 2021) La vittoria per 5-2 delcontro ilnon fotografa bene l'andamento della partita dei campioni di Germania. All'Allianz Arena gli ospiti in vantaggio di due reti hanno sfiorato il tris colpendo anche due pali prima di capitolare. La reazione deldopo lo 0-2 al 45' è stata veemente ma solo. I cinque gol alconfermano la qualità dell'undici di Flick che stasera però ha dovuto soffrire parecchio prima di ribaltare il punteggio. Ilha approfittato delle amnesie difensive di Boateng e Alaba per colpire nel primo tempo con le reti di Burkardt al 32' e di Hack al 44'.i campioni di Germania recuperano e ribaltano la partita con i gol di Kimmich (al 50'), Sané (55'), Süle (al 70') e la ...

ItaSportPress : Bundesliga, il Mainz spaventa il Bayern che nella ripresa fa 5 gol - - MomentiCalcio : #Bundesliga, clamorosa rimonta del #BayernMonaco contro il #Mainz: vince anche il #Dortmund - stefano_gatto97 : RT @ETGazzetta: #Bundesliga: #BayernMainz 5-2 in rimonta, Lewandowski ne fa due - MarekNapoli : RT @napolimagazine: BUNDESLIGA - Il Bayern Monaco ha travolto il Mainz per 5-2, doppietta di Lewandowski - laziopress : Bayern Monaco, vittoria in rimonta contro il Mainz e ancora al comando in Bundesliga -