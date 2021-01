Bundesliga | 14esima giornata | Corrono Bayern e Lipsia | Risultati | Classifica

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga 14esima

MeteoWeek

Nel match valevole per la quattordicesima giornata di Bundesliga 2020/2021, il Bayern Monaco supera in rimonta il Mainz per 5-2 ...VIDEO - Gli highlights e i gol di Bayern Monaco-Mainz 5-2, match valevole per la quattordicesima giornata di Bundesliga 2020/2021.