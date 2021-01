Bruxelles | Presidenza Consiglio Ue passa al Portogallo | cessata la Germania

(Di domenica 3 gennaio 2021) La priorità per Lisbona è far partire il Recovery plan con l'adozione dei vari piani nazionali di ripresa. Ma oltre a NextGeneration Eu per ilsarà di vitale importanza concentrarsi sulla risposta europea alla crisi sanitaria attraverso il dispiegamento dei vaccini contro il coronavirus

Il Sole 24 ORE

La priorità per Lisbona è far partire il Recovery plan con l’adozione dei vari piani nazionali di ripresa. Ma oltre a NextGeneration Eu per il Portogallo sarà di vitale importanza ...Per valutare il documento di Renzi bisogna conoscere le regole del gioco. Stiamo parlando di 209 miliardi. E se smettessimo di giocare col fuoco?