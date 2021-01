Brexit, una storia di amore per la libertà: perché il Regno Unito ha scaricato l'Europa (Di domenica 3 gennaio 2021) L'Inghilterra ha sempre rappresentato una componente mal sopportata nel complesso europeo. perché è sempre stata "poco europea"? No, ma perché ha sempre subordinato il proprio europeismo al criterio liberale che l'Europa continentale non ha mai assimilato e anzi ha sempre respinto e persino combattuto. Solo un continente che non ha fatto bene i conti con se stesso manca di vedere quanto sia potente la scena di un Paese che torna solitario dopo quasi un secolo, solitario com' era allorquando non si trattava di ricomporre qualche equilibrio commerciale e normativo dopo la fuoriuscita dal consorzio comunitario: ma di opporsi alla tirannide autoritaria che prometteva massacro e barbarie ora nell'alleanza e ora nell'inerzia degli europei che settant' anni dopo, col loro curriculum di collaborazionismo e leggi razziali, si permettono di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) L'Inghilterra ha sempre rappresentato una componente mal sopportata nel complesso europeo.è sempre stata "poco europea"? No, maha sempre subordinato il proprio europeismo al criterio liberale che l'continentale non ha mai assimilato e anzi ha sempre respinto e persino combattuto. Solo un continente che non ha fatto bene i conti con se stesso manca di vedere quanto sia potente la scena di un Paese che torna solitario dopo quasi un secolo, solitario com' era allorquando non si trattava di ricomporre qualche equilibrio commerciale e normativo dopo la fuoriuscita dal consorzio comunitario: ma di opporsi alla tirannide autoritaria che prometteva massacro e barbarie ora nell'alleanza e ora nell'inerzia degli europei che settant' anni dopo, col loro curriculum di collaborazionismo e leggi razziali, si permettono di ...

Effetto Brexit per gli anglofiorentini. Ora serve il permesso di soggiorno

I britannici diventano cittadini extracomunitari: è già possibile prenotare un appuntamento in questura . Chi fa domanda on line per mettersi in regola verrà convocato dall’ufficio immigrazione per la ...

