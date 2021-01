Boxe | Garcia batte Campbell nella notte | altro successo per la giovane star

(Di domenica 3 gennaio 2021) Continua a stupire il mondo del pugilato Ryan. “Kingry”, com’è chiamato il ventiduenne originario della california, ha steso il britannico Lukein un match appassionante andato in scenatra sabato 2 e domenica 3 gennaio. Un incontro davvero equilibrato quello disputatosi nelle scorse ore, conche ha messo a terranel secondo round, ma ha ricevuto un potentissimo gancio al fegato nel settimo round che lo ha messo in ginocchio. SportFace.

sportface2016 : #Boxe - Ecco com'è andata #GarciavsCampbell - LIRRIVERENTE3 : gran bel match, nata una stella , ma ho tremato quando e' andato KO alla seconda ripresa ? - peterkama : gran bel match, nata una stella , ma ho tremato quando e' andato KO alla seconda ripresa ? - zazoomblog : Boxe Ryan Garcia travolge Campbell: WBC ad interim dei leggeri nato un nuovo fenomeno? Gemelli Alvarado festa mondi… - dbn1997j : Mi ero scordato di commentare il più bal match della serata. Main event bellissimo con Garcia che ha vinto con un c… -

Ultime Notizie dalla rete : Boxe Garcia

Il Veggente

Il 2021 della boxe è incominciato con una bella riunione andata in scena all'American Airlines Center di Dallas (Texas, USA). C'era grande attesa per Ryan Garcia, il quale doveva dimostrare di non ess ...Un Killer showman, Garcia vince dopo round di fuoco con un Ko che spegne ogni speranza per Campbell. Ora la sfida contro Haney ...