Borussia Dortmund – Wolfsburg: pronostico del 3 gennaio 2021 (Di domenica 3 gennaio 2021) La pausa invernale più breve della storia si conclude oggi con Borussia Dortmund – Wolfsburg. L’inconto della 14a giornata di Bundesliga si gioca oggi, 3 gennaio 2021, con calcio d’inizio alle 15.30 a Signal-Iduna-Park. Borussia Dortmund – Wolfsburg: cosa aspettarci oggi? La pausa invernale è durata solo pochi giorni. Dopo la partita della DFB Cup del 22 dicembre, il Borussia ha ripreso ad allenarsi il 29 dicembre. E c’erano anche il giovane Youssoufa Moukoko e Erling Haaland. In campionato oggi, quindi, un duello esplosivo. Il Wolfsburg al quarto posto (24 punti) può difendere il posto in Champions League contro il Dortmund (5 ° posto, 22 punti). Con una vittoria contro il VfL ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 3 gennaio 2021) La pausa invernale più breve della storia si conclude oggi con. L’inconto della 14a giornata di Bundesliga si gioca oggi, 3, con calcio d’inizio alle 15.30 a Signal-Iduna-Park.: cosa aspettarci oggi? La pausa invernale è durata solo pochi giorni. Dopo la partita della DFB Cup del 22 dicembre, ilha ripreso ad allenarsi il 29 dicembre. E c’erano anche il giovane Youssoufa Moukoko e Erling Haaland. In campionato oggi, quindi, un duello esplosivo. Ilal quarto posto (24 punti) può difendere il posto in Champions League contro il(5 ° posto, 22 punti). Con una vittoria contro il VfL ...

DEKISA_Sport : #Bundesliga Borussia Dortmund Vs Wolfsburg 5:30pm Bayern Munich Vs Mainz 8pm #SerieA Inter Milan Vs Crotone 2:30pm… - BetsVaro : Lazio Over (2.5 / 3) @ 1.909 Parma vs Torino - Over (2.5) @ 1.833 Roma (-1) @ 1.90 Roma over (3) @ 1.70 Spezia… - cmercatoweb : ???? #Inter, nel mirino #Reinier già a gennaio: sulle orme di #Hakimi - BombeDiVlad : ??? #BorussiaDortmund, le parole di #Zorc su #Brandt ?? #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - MagliaDaCalcio : ??? ????BORUSSIA DORTMUND DIVISA BAMBINI HOME 2020/2021 ??Misura dai 4 ai 16 anni ?Floccaggio e aggiunta di patch possi… -