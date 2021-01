Bolsonaro, bagno di fatto e di folla per il presidente brasiliano (Di domenica 3 gennaio 2021) Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro festeggia il Capodanno tuffandosi nelle acque di São Paulo tra centinaia di fan Capodanno in un bagno di folla tra le acque di Praia Grande,… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 3 gennaio 2021) IlJairfesteggia il Capodanno tuffandosi nelle acque di São Paulo tra centinaia di fan Capodanno in unditra le acque di Praia Grande,… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

CateFerrara : @ArlettGiovanni in partenza perché in Brasile hanno paragonato la buffonata di Bolsonaro che fa il bagno in mare a… - teodorogiaculli : @PaoloGentiloni io ho visto il meraviglioso Bolsonaro che si buttava in mare per fare un bagno con la sua gente - marrone_tommaso : RT @ChiaraT4U: @GiuseppePalma78 @marrone_tommaso Qui il Presidente #Bolsonaro che si tuffa e raggiunge la spiaggia in un bagno di folla, il… - ChiaraT4U : @GiuseppePalma78 @marrone_tommaso Qui il Presidente #Bolsonaro che si tuffa e raggiunge la spiaggia in un bagno di… - aldo_rovi : RT @Belzebu6663: Ho letto di feroci critiche a Bolsonaro per il tuffo di inizio anno senza mascherina. Già perché quest'estate gli italiani… -