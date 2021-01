Bollettino della Regione: cala la percentuale dei positivi, 18 i decessi (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Calo sensibile nel numero di contagiati odierni alla luce del Bollettino dell’Unità di Crisi della Regione Campania. Degli oltre seimila tamponi effettuati, 619 sono risultati positivi, per una percentuale del 9.6, ben al di sotto del 12.2% di ieri. Sono diciotto i decessi, di cui 7 nelle ultime 48 ore e i restanti sono relativi ai giorni passati ma registrati ieri. Questo il Bollettino di oggi: positivi del giorno: 619 di cui: Asintomatici: 572 Sintomatici: 47Tamponi del giorno: 6.411 Totale positivi: 192.418 Totale tamponi: 2.065.442 ?Deceduti: 18 (*) Totale deceduti: 2.911 Guariti: 791 Totale guariti: 111.682 * 7 deceduti nelle ultime 48 ore e 11 deceduti in precedenza ma ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Calo sensibile nel numero di contagiati odierni alla luce deldell’Unità di CrisiCampania. Degli oltre seimila tamponi effettuati, 619 sono risultati, per unadel 9.6, ben al di sotto del 12.2% di ieri. Sono diciotto i, di cui 7 nelle ultime 48 ore e i restanti sono relativi ai giorni passati ma registrati ieri. Questo ildi oggi:del giorno: 619 di cui: Asintomatici: 572 Sintomatici: 47Tamponi del giorno: 6.411 Totale: 192.418 Totale tamponi: 2.065.442 ?Deceduti: 18 (*) Totale deceduti: 2.911 Guariti: 791 Totale guariti: 111.682 * 7 deceduti nelle ultime 48 ore e 11 deceduti in precedenza ma ...

