Bollettino Coronavirus Protezione Civile 3 gennaio: i dati ufficiali (Di domenica 3 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Coronavirus - La Protezione Civile ha emesso il Bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del Coronavirus Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 3 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Laha emesso ilufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio delPianeta Milan.

Corriere : In Italia 22.211 casi e 462 morti, il tasso di positività balza al 14,1% - codeghino10 : RT @Corriere: Il bollettino di oggi 3 gennaio: 14.245 nuovi casi e 347 morti. Il tasso di positività ... - Open_gol : ??Continuano ad aumentare i numeri dei posti letto occupati, sia in terapia intensiva che nei reparti Covid ordinari… - sportface2016 : In #Italia oggi: 14.245 nuovi contagi, 347 morti, 14.746 guariti, 102.974 tamponi, 2.583 (+14) in terapia intensiva… - marisamoles : RT @Corriere: Il bollettino di oggi 3 gennaio: 14.245 nuovi casi e 347 morti. Il tasso di positività ... -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus Coronavirus oggi nella Marche: bollettino Covid del 3 gennaio. Dati in diretta il Resto del Carlino Coronavirus, cosa succede dopo il 7 gennaio: Italia in zona arancione, chiusi il bar, tutte le ipotesi al vaglio del governo

UDINE. Tutti gli indicatori sono in rialzo e il governo è pronto a varare nuove restrizioni. Le prime ipotesi al vaglio del Cts, convocato d'urgenza proprio in queste ore, parlano di zona arancione il ...

Coronavirus, il bollettino del 3 gennaio: in Sicilia 1.047 nuovi casi e altri 26 morti

Dopo i 734 casi di ieri su 5.093 tamponi, infatti, in Sicilia secondo il bollettino di oggi 3 gennaio 2021 del ministero della Salute si contano 1.047 nuovi casi (su 6.319) e altri 26 morti.

UDINE. Tutti gli indicatori sono in rialzo e il governo è pronto a varare nuove restrizioni. Le prime ipotesi al vaglio del Cts, convocato d'urgenza proprio in queste ore, parlano di zona arancione il ...Dopo i 734 casi di ieri su 5.093 tamponi, infatti, in Sicilia secondo il bollettino di oggi 3 gennaio 2021 del ministero della Salute si contano 1.047 nuovi casi (su 6.319) e altri 26 morti.