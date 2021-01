Bollettino Coronavirus del 3 Gennaio 2021 (Di domenica 3 gennaio 2021) In data 3 Gennaio l’incremento nazionale dei casi è +0,66% (ieri +0,55%) con 2.155.446 contagiati totali, 1.503.900 dimissioni/guarigioni (+14.746) e 75.332 deceduti (+127); 576.214 infezioni in corso (-848). Elaborati 102.974 tamponi totali (ieri 67.174) con 44.310 casi testati (ieri 30.451); 14.245 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 13,83% (ieri 17,61% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 32,14% (ieri 38,85% – target 3%). Ricoverati con sintomi +127 (23.075); terapie intensive +14 (2.583) con 154 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 3.419; Emilia Romagna 1.818; Lombardia 1.709; Lazio 1.681; Sicilia 1.047. In Lombardia curva +0,35% (ieri +0,29%) con 13.209 tamponi totali (ieri 11.758) e 5.215 nuovi casi testati (ieri 4.182); 1.709 positivi (target 1.000); rapporto positivi/tamponi totali 12,93% (ieri 11,92% – ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 3 gennaio 2021) In data 3l’incremento nazionale dei casi è +0,66% (ieri +0,55%) con 2.155.446 contagiati totali, 1.503.900 dimissioni/guarigioni (+14.746) e 75.332 deceduti (+127); 576.214 infezioni in corso (-848). Elaborati 102.974 tamponi totali (ieri 67.174) con 44.310 casi testati (ieri 30.451); 14.245 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 13,83% (ieri 17,61% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 32,14% (ieri 38,85% – target 3%). Ricoverati con sintomi +127 (23.075); terapie intensive +14 (2.583) con 154 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 3.419; Emilia Romagna 1.818; Lombardia 1.709; Lazio 1.681; Sicilia 1.047. In Lombardia curva +0,35% (ieri +0,29%) con 13.209 tamponi totali (ieri 11.758) e 5.215 nuovi casi testati (ieri 4.182); 1.709 positivi (target 1.000); rapporto positivi/tamponi totali 12,93% (ieri 11,92% – ...

