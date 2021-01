Bentornata Atalanta Preview tattica sul Sassuolo | «costruisce» dal basso Il quarto posto? Per i dati è esagerato

(Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo la breve sosta per le vacanze natalizie, l’di Gasperini è chiamata al difficile impegno contro ilallenato da De Zerbi, che è la “sorpresa” di questo primo scorcio di stagione. Prima di addentrarci nell’analisi di numeri dei …

L'Eco di Bergamo

Dopo la breve sosta per le vacanze natalizie, l’Atalanta di Gasperini è chiamata al difficile impegno contro il Sassuolo allenato da De Zerbi, che è la “sorpresa” di questo primo scorcio di stagione.Il gol in Serie A mancava allo sloveno da 294 giorni: l'ultima volta era stata l'1 marzo nel 7-2 rifilato al Lecce. Gasperini ha sempre creduto in lui ...