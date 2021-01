Benevento, una serata “stregata”: il Milan ringrazia e si riprende la vetta (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Due gol evitabili, un rigore sbagliato e la superiorità numerica non sfruttata. Il Milan vince al “Ciro Vigorito”, torna in vetta alla classifica ma deve ringraziare il Benevento. La formazione di Inzaghi perde dopo tre risultati utili positivi, mettendoci del suo per facilitare il compito alla prima della classe. Una serata stregata che porterà con se una buona dose di rammarico. Dopo aver fermato Juventus e Lazio, i giallorossi si sarebbero potuti togliere la soddisfazione di arrestare anche la marcia del Milan e invece gli episodi si sono rivelati determinanti. Uno stop che non pregiudica il cammino dei ragazzi di Inzaghi, attesi mercoledì dalla trasferta di Cagliari. La partita – Schieramento confermato per ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– Due gol evitabili, un rigore sbagliato e la superiorità numerica non sfruttata. Ilvince al “Ciro Vigorito”, torna inalla classifica ma devere il. La formazione di Inzaghi perde dopo tre risultati utili positivi, mettendoci del suo per facilitare il compito alla prima della classe. Unache porterà con se una buona dose di rammarico. Dopo aver fermato Juventus e Lazio, i giallorossi si sarebbero potuti togliere la soddisfazione di arrestare anche la marcia dele invece gli episodi si sono rivelati determinanti. Uno stop che non pregiudica il cammino dei ragazzi di Inzaghi, attesi mercoledì dalla trasferta di Cagliari. La partita – Schieramento confermato per ...

