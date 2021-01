Benevento-Milan, prima del fischio d’inizio c’è già una novità (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – A poche ore dal fischio d’inizio di Benevento-Milan i rossoneri perdono lo status di capolista. Lo scettro della serie A passa infatti all’Inter, che ha sconfitto 6-2 il Crotone a San Siro nel match di apertura della sedicesima giornata. I rossoneri hanno sì l’opportunità di compiere il sorpasso ma dovranno necessariamente battere la Strega, una vera e propria bestia nera considerati i due precedenti incroci nel massimo campionato (un pari e una vittoria). Al momento la classifica vede l’Inter comandare a quota 36 punti, avanti di due lunghezze sulla squadra di Pioli, capolista solitaria dalla quarta giornata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– A poche ore daldii rossoneri perdono lo status di capolista. Lo scettro della serie A passa infatti all’Inter, che ha sconfitto 6-2 il Crotone a San Siro nel match di apertura della sedicesima giornata. I rossoneri hanno sì l’opportunità di compiere il sorpasso ma dovranno necessariamente battere la Strega, una vera e propria bestia nera considerati i due precedenti incroci nel massimo campionato (un pari e una vittoria). Al momento la classifica vede l’Inter comandare a quota 36 punti, avanti di due lunghezze sulla squadra di Pioli, capolista solitaria dalla quarta giornata. L'articolo proviene da Ante24.it.

